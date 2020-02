«Sabine» beschädigt Steinbockgehege im Tierpark Aletsch

«Sabine» zieht seit Montag übers Land und richtete Unheil in verschiedenen Regionen der Schweiz an. Auch im Oberwallis.

Die Zerstörungswut von «Sabine» zeigt sich auch im Oberwallis. So hatte etwa der Tierpark Aletsch in Fiesch Sturmschäden zu beklagen, wie Madeleine Bortis auf Anfrage bestätigt. So sei etwa das Gehege der Steinböcke durch umfallende Tannenbäume in Mitleidenschaft gezogen worden. «Zum Glück sind alle Tiere wohlauf», lässt sie ausrichten. Der Bregeraweg im Tierpark bleibe bis zur Räumung blockiert. Mit den Aufräumarbeiten warte man aber zu, bis sich «Sabine» tatsächlich auch verzogen hat.

Bis auf kleinere Schäden kann die Kantonspolizei Wallis sonst von keinen grösseren Zwischenfällen berichten. Auch bei der kantonalen Feuerwehr und Dienststelle für Naturgefahren des Wallis sind bis Dienstagmittag keine Meldungen eingegangen. Die Folgen des Sturms beschränke sich demnach auf kleine private Vorfälle.

Die erreichten Windgeschwindigkeiten waren auch im Oberwallis eindrücklich. Auf dem Gornergrat wurden beispielsweise Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 175 km/h gemessen.

11. Februar 2020, 16:27

