Säumer wieder auf Sbrinz-Originalroute unterwegs

Dank des Ausbaus des Wanderwegs am Griesspass konnten die Säumer in diesem Sommer nach zwei Jahren Unterbruch wieder auf der Sbrinz-Originalroute wandern. Foto: zvg

Nach zweijährigem Ausbau des neuen Wanderwegs am Griesspass konnten die Säumer in diesem Sommer erstmalig wieder auf der Sbrinz-Originalroute wandern.

Seit vielen Jahren organisiert der Förderverein Sbrinz-Route einmal jährlich eine Säumer-Wanderwoche, die von Stansstad über drei Alpenpässe bis nach Domodossola führt. Entlang der Sbrinz-Route können Interessierte das Säumerhandwerk hautnah miterleben.

Ein Abschnitt der traditionellen Wanderung ist der Aufstieg am Nufenen über den Griesspass nach Italien. Nach schweren Unwettern im Juli 2018 war ein sicheres Passieren des Wegs aufgrund anhaltender Steinschlaggefahr nicht mehr möglich. Infolgedessen mussten die Säumer gemäss Mitteilung ihre Tiere verladen und mit dem Postbus nach Cruina im Tessin fahren, um dort ihre Wanderung fortzusetzen. Nachdem der Kanton Wallis die Bewilligung erteilt hatte, konnte im Herbst 2018 mit den Arbeiten am Weg zum Griesspass begonnen werden. Diese sind nun grösstenteils abgeschlossen, sodass ein sicheres Passieren wieder möglich ist.

"Für den Sommertourismus in unserer Region ist der Wanderweg über den Griesspass nach Italien ein immens wichtiger Bestandteil. Wir sind erfreut, dass dieses Angebot für unsere Gäste nun wieder zugänglich ist", wird Daniel Garbely, Gemeinderat der Gemeinde Obergoms, in der Mitteilung zitiert.

Am vergangenen Mittwoch machten die Säumer schliesslich in Obergesteln halt, wo sie mit einem Fest herzlich empfangen wurden. Daniel Flüehler, Leiter des Säumerzugs, zeigte sich voller Freude, dass sich der Tross am Donnerstagmorgen in alter Manier zu Fuss vom Goms via Griesspass nach Italien verschieben liess.

