Safranfest in Mund

Am Samstag stand in Mund die vierte Ausgabe des beliebten Safranfests an. Der Kulturverein Pro Safrandorf Mund als Organisator zeigte sich zufrieden.

"Wir wollen den Einheimischen eine Plattform für den Verkauf ihrer Produkte bieten, die sie in ihrer Freizeit herstellen", erklärt Iwan Zurwerra, Präsident des Kulturvereins.

0Insgesamt elf Aussteller waren an der diesjährigen Ausgabe vertreten. Es ist ein kleiner aber feiner Markt, der seit 2012 im Zweijahresrhythmus stattfindet. "Wir wollen einfach einen gemütlichen Tag miteinander verbringen", so Zurwerra. "Schön ist, dass auch viele auswärtige Besucher den Weg nach Mund gefunden haben."

Zur Verköstigung der Besucher durfte Safranrisotto auf der Speiseliste natürlich nicht fehlen.

05. Oktober 2019, 19:00

