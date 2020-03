Saisonstart der Furka-Dampfbahn verschoben

Tourismus | Am 3. Juli statt am 13. Juni

Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke verschiebt aufgrund der Corona-Situation den vorgesehenen Saisonstart vom 13. Juni auf den 3. Juli.

Der Coronavirus wirkt sich auch auf den Betrieb der Dampfbahn Furka-Bergstrecke aus. Wie die Verantwortlichen mitteilen, muss der Saisonstart vom 13. Juni auf den 3. Juli verschoben werden.

Aufgrund der Einschränkungen im öffentlichen Leben seien etliche Vorbereitungsarbeiten im Verzug. Die für Mitte Mai geplanten Schneeräumungs- und Instandstellungsarbeiten entlang der Strecke könnten nicht wie vorgesehen stattfinden. Weiter seien zurzeit die Lokwerkstatt in Uzwil und die Wagenwerkstatt in Aarau geschlossen. Der Betrieb in der Werkstatt Realp laufe situationsangepasst reduziert. Dies alles habe zur Folge, dass die Revisionsarbeiten an Lokomotiven und Wagen nicht planmässig durchgeführt werden könnten.

pd/wh

25. März 2020, 12:20

