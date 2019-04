Immer weniger aktive Samariter

Der Samariterverein Bürchen feiert sein 50-Jahr-Jubiläum und richtete am Samstag die Delegiertenversammlung der Oberwalliser Samariter aus.

Im Oberwallis gibt es gemäss Roger Elsig, Präsident des Oberwalliser Samaritervereins immer weniger Samaritervereine und aktive Samariter. Von den 45 Oberwalliser Vereinen waren bis Juni 2018 nur noch 34 vorhanden. «Auflösungen und Fusionen haben zu dieser Zahl geführt», erklärt Elsig. Trotz diesen Abnahmen, konnte aber die Anzahl der Teilnehmer an Kursen der Samariter über die vergangenen Jahre mehr oder weniger gehalten werden.

Anlässlich der Delegiertenversammlung wurde der komplette Vorstand wiedergewählt und Elsig in seinem Amt als Präsident bestätigt. Weiter erhält der Vorstand Verstärkung. Er wird um Christin Berger und Nadine Tenisch ergänzt. Auch ein neues Ehrenmitglied wurde ernannt: Dominik Burgener vom Samariterverein Saastal. In diesem Jahr wurde die Henry-Dunant-Medaille an 17 Oberwalliser Samariter verliehen.

Wie es um die Finanzen des Oberwalliser Verbandes steht und auf welche wichtige Einnahmequelle die Samariter dabei nicht verzichten können, lesen Sie im WB vom 29. April.

meb

27. April 2019, 19:30

