Tag der offenen Türe beim SBB Contact Center in Brig-Glis

Spannend. Mitarbeiter des SBB Contact Centers zeigten am Samstag den Besuchern auf, wie die diversen Kundenanliegen behandelt werden. Foto: Walliser Bote

Das SBB Contact Center in Brig-Glis gilt als die offizielle Anlaufstelle für alle Anliegen von Kunden der Schweizerischen Bundesbahnen. Am Samstag stand ein Tag der offenen Tür an. Zahlreiche Besucher kamen, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Das SBB Contact Center in Brig-Glis besteht seit 2001 und ist heute mit über 300 Mitarbeitenden eine zentrale Kundendrehscheibe der SBB und bedeutende Arbeitgeberin im Oberwallis. Das Dienstleistungsangebot ist vielfältig.

Dazu zählt etwa die Beratung und Betreuung von Kundenanliegen aller Art per Telefon und Email oder Facebook und Twitter. Und dies geschieht rund um die Uhr. Ausserdem werden Billette und Reservierungen für Privat- und Firmenkunden verkauft und Reisende mit eingeschränkter Mobilität beraten. Auch eine allfällige Care-Hotline für Angehörige ist eine Dienstleistung des Briger SBB Contact Centers.

2,7 Millionen Kundenkontakte pro Jahr

Die Mitarbeitenden verzeichnen pro Tag durchschnittlich 7'300 Kundenkontakte. Pro Jahr sind es rund 2,7 Millionen Telefonate, Emails oder Briefe, durch welche Fragen der Kunden beantwortet werden.

msu

05. Oktober 2019, 15:14

