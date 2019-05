60 Zusatzzüge ins Wallis

Wie die SBB in einer Mitteilung schreiben, werden über Auffahrt und Pfingsten erneut sehr hohe Frequenzen Richtung Süden erwartet. Neben den 29 Zusatzzügen an Auffahrt und 31 Zusatzzügen an Pfingsten werden diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verstärkt. Mit diesen Massnahmen würden insgesamt rund 45 000 zusätzliche Sitzplätze über Auffahrt und etwa 47 000 zusätzliche Sitzplätze an Pfingsten geschaffen.