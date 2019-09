Die Schafe sind zurück, der Herbst ist da

Am Freitag und Samstag fand auf der Bettmeralp in der Aletsch Arena die traditionelle Schafscheid statt. Die Tiere sind nun zurück. Einheimische sowie Gäste feierten mit.

Alle Jahre wieder zelebrieren die Schäfer auf der Bettmeralp die traditionellen Schafscheid. Am Freitag wurden die Tiere vom Sportzentrum Bachtla von den Hirten zur Kapelle Maria zum Schnee abgetrieben. Quicklebendig trafen die rund 430 Schafe dort gemäss Mitteilung ein.

Die Szenen erfreuen jedes Jahr die rund zehn Schäfer sowie Einheimische und Gäste. Immerhin gilt die Schafscheid als Ort der Begegnung und der Kulinarik. Die Aletsch Arena AG offerierte dabei den Schäferwein. Die Schäfer und Helfer boten Raclette und einheimische Lammspezialitäten an. Am Samstag folgte dann der eigentliche Schafscheid: Die Aufteilung der Schafe an die jeweiligen Besitzer.

pd / zy

21. September 2019, 15:24

