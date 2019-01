Kanton hat Ausbildungszentrum Constellium übernommen

Um die Zahl der Polymechaniker und Automatiker zu vergrössern und ihnen eine Ausbildung gemäss den Standards der Industrie 4.0 zu ermöglichen, hat der Kanton Wallis am 1. Januar 2019 das Ausbildungszentrum Constellium Wallis übernommen.

Wie die Verantwortlichen des Kantons am Donnerstag mitteilen, hat die Dienststelle für Berufsbildung (DB) stellvertretend für das Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) mit den Gemeinden Siders und Chippis sowie mit Constellium Wallis eine über 20 Jahre laufende, verlängerbare Vereinbarung zur Übernahme des Ausbildungszentrums für industrielle Technologie (CFTI) unterzeichnet. Es gehe darum, den Verbleib des Zentrums in der Region Siders zu sichern.

Ziel sei es letztlich, die Wirtschaft und Industrie im Mittelwallis und insbesondere im Raum Siders durch die Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für die grossen Unternehmen und KMU in der Region zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das Ausbildungszentrum biete ausserdem Synergien mit der Hochschule für Ingenieurwissenschaften (HEI), in Verbindung mit dem Campus Energypolis und dem Ausbildungszentrum des Luftwaffenstützpunktes. Für den Erhalt und das Wachstum der Industrie im Wallis seien diese Ausbildungsgänge wesentlich und unentbehrlich.

Das Zentrum bietet ein ergänzendes Ausbildungsangebot und steht allen Polymechanikern und Automatikern in Ausbildung offen. Es handle sich um eine pragmatische und innovative Lösung, die die öffentlich-private Partnerschaft aufwerte und die Bedürfnisse und Erwartungen von anderen betroffenen Industriezweigen, Unternehmen und KMU der Region berücksichtige, so die Verantwortlichen weiter.

Investitionen von einer Million Franken

Die Dienststelle für Berufsbildung und Constellium Wallis wollen rund eine Million Franken in die Räumlichkeiten, den Maschinenpark und eine Mini-Fabrik 4.0 investieren. Für die nötige Einrichtung für vierzig Polymechaniker und Automatiker in Ausbildung während zwei Jahren sorge der Kanton. Die Ausbildung basiert auf dem Modell Refo+, das heisst zwei Jahre bis zur Zwischenprüfung am CFTI, danach zwei Jahre im Unternehmen.

Das CFTI ist der Technischen Berufsfachschule in Sitten angegliedert, die ab sofort Campus EPTM genannt wird und untersteht einer Aufsichtskommission, deren Vorsitz die Dienststelle für Berufsbildung innehat und die sich aus Vertretern der betroffenen Unternehmen und der zwei Gemeinden Siders und Chippis zusammensetzt, welche das CFTI sowohl politisch als auch finanziell unterstützen. Das CFTI ist seit dem 1. Januar 2019 betriebsbereit.

17. Januar 2019, 16:04

