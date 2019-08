Schlag auf Schlager im Bäderdorf

In der Patinage in Leukerbad ging gehörig die Post ab... Foto: Walliser Bote

Schwiizermix unterhielt die Besucher am späten Nachmittag. Foto: Walliser Bote

An der Schweizer Band «Calimeros» und ihrem Hit «Du bist wie die Sterne so schön» führt kein Weg vorbei. Foto: Walliser Bote

Gute Stimmung beim 2. Schlager Open Air in Leukerbad. Foto: Walliser Bote

Am Samstagnachmittag fiel in Leukerbad der Startschuss zur zweiten Ausgabe des Schlager Open Air. Foto:

Im Bäderdorf Leukerbad sorgten am Samstag zahlreiche Stars für Schlagerstimmung. Das 2. Schlager Open Air begann um 15.00 Uhr mit den Sterntalern und endete gegen Mitternacht mit den Partyhelden. Bereits am Freitag gabs ein Schlager Welcome-Apéro mit den Entertainern.

Auf der Patinage in Leukerbad mit Blick auf die Bergarena heizten am Samstag zahlreiche Stars der Schlagerszene dem Publikum ein. Als wohl bekanntester Entertainer trat Leonardo gegen 22.00 Uhr auf. Bereits am frühen Abend sorgten die Calimeros für Stimmung, die Schweizer Band unterhielt bereits im Vorjahr das Publikum mit alten und neuen Liedern. Zuvor waren die beiden Österreicherinnen Sigrid & Marina für gute Stimmung besorgt.

Viele Fans hatte auch Geri der Klostertaler. René Bisang forderte das Publikum aktiv heraus und Schwizzermix erwies sich als echte Stimmungskanone.

Für Comedy sorgte wiederum Frau Wäber. Sie provozierte etliche Lacher mit ihrem ganz eigenen Humor. Es blieb sprichwörtlich kein Auge trocken. Bereits 1998 hatte Hansy Vogt, der eben als Frau Wäber aufblüht, diese Komikfigur für das Fernsehen entwickelt. Seitdem ist die freche Dame regelmässig im TV zu sehen. Sie war auch bereits 2018 an der ersten Ausgabe des Schlager Open Air zu Gast.

Das OK-Präsidium und die Tourismus-Verantwortlichen zogen ein erstes positives Fazit des Schlagerfests. Die Anzahl der Eintritte bewegte sich wie im Vorjahr, als gut und gerne 800 Gäste feierten in der Patinage.

10. August 2019, 19:45

