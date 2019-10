Ein Wettbewerb gegen die Zeit

Berufsbildung | 18 Schreinerlehrlinge schreinerten am Freitag und Samstag für die Berufsmeisterschaften

Sieht auf den ersten Blick aus wie Werkunterricht mit mehr Werkzeug, aber so einfach ist es bei Weitem nicht. Foto: Walliser Bote

Es geht um Zeitdruck und Präzision an den Sektionsmeisterschaften des VSSMO. Foto: Walliser Bote

Gestern Freitag und heute Samstag war es wieder soweit: Die Vorausscheidungen für die Berufs-Weltmeisterschaften (WorldSkills) der Schreiner haben begonnen. Die Berufsmeisterschaften finden alle zwei Jahre statt.

In der Schreinerhalle der Berufsfachschule Oberwallis fanden sich an den beiden Tagen die interessierten Oberwalliser Schreiner in Ausbildung zu den Sektionsmeisterschaften zusammen. Das ist die erste Stufe auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Organisiert wird der Wettbewerb vom Verband der Schweizerischen Schreinermeister und Möbelfabrikanten Oberwallis (VSSMO).

«Einerseits ist die Sektionsmeisterschaft ein Wettbewerb, andererseits eine Übung für die praktische Prüfung im dritten Lehrjahr, bei der die Zeit recht knapp bemessen ist. Diese Herausforderung meistern nur wirklich gute Handwerker», sagt Adrian Furrer, Fachlehrer und VSSMO-Mitglied. Furrer ist zuständig für die Sektionsmeisterschaft und er erklärt, dass es den meisten eher um die Vorbereitung geht, statt um das Ziel, in der Meisterschaft möglichst weit zu kommen.

Weiter kommen die zwei besten und mitmachen können alle Schreiner vom ersten bis zum vierten Lehrjahr. Das sind zur Zeit 102 Lehrlinge und 18 von ihnen nehmen an der Meisterschaft teil. Die Aufgabe in der ersten Stufe: ein Möbelstück mit verschiedenen Eckverbindungen herstellen und das in «circa sieben Stunden». Etwas konkreter: Geschreinert wird dieses Jahr ein Serviertablett mit Füssen.

Nach Abschluss der Arbeiten werden diese begutachtet und bewertet. Die Rangverkündigung ist am 28. Oktober.

tma

12. Oktober 2019, 18:02

