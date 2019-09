Swiss International Boarding School öffnet ihre Pforten

Ein Jahr früher als geplant: Die Swiss International Boarding School in Leukerbad ist gestartet.

Kein Jahr ist vergangen zwischen der Unterzeichnung des Mietvertrags mit der Gemeinde Leukerbad für das alte Schulhaus und der Eröffnung der Swiss International Boarding School Leukerbad. Der offizielle Unterrichtsstart war spätestens auf August 2020 festgelegt. Der Eigentümer und CEO Rohit Bhatia setzte gemäss Mitteilung alles daran, sein Ziel früher zu erreichen. Was ihm mit der Eröffnung am Dienstag und der Begrüssung der ersten Schüler in Leukerbad gelang. Die Grösse der Klasse ist für Bhatia nicht das entscheidende Kriterium. Für ihn war klar, dass sich eine Investition in eine kleine Klasse jederzeit lohnt, um auf dem hart umkämpften Bildungsmarkt präsent zu sein. Das Angebot richtet sich auch an Schweizer oder Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz, die sich für ihre Kinder einen Internationalen High School Abschluss mit Cambridge Certificate wünschen. Aktuell werden die Schüler in Gastfamilien untergebracht. Längerfristig ist geplant, dass die Schüler während des Aufenthalts in einem eigenen Internat der Schule betreut werden.

Die Swiss International Boarding School arbeitet eng mit der öffentlichen Schule Leukerbad und der Gemeinde zusammen. Von beiden Seiten sei man bestrebt, Synergien zu nutzen, so Gemeindepräsident Christian Grichting. Auch wenn die beiden Schulen unterschiedlich seien, verfolge man das gleiche Ziel, die Vermittlung von Bildung an die nächste Generation. Die Schule trägt das Label Swiss und den Namen Leukerbad und trägt gemäss den Tourismusverantwortlichen damit zur Bekanntheit von Leukerbad bei.

pd / ip

17. September 2019, 13:25

Artikel teilen