Betreuungsangebot der Schulen gilt nur für bestimmte Kinder

1/1

Die Schliessung der Schulen stellt Eltern für Herausforderung, was die Betreuung ihrer schulpflichten Kinder angehet. Am Samstag hat der Kanton präzis definiert, welche Kinder ein Betreuungsangebot der Schulen in Ansprucnh nehmen dürfen.

Foto: mengis media/andrea soltermann