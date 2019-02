Schweizer Burgerpräsident ist ein Visper

Georges Schmid ist am Sonntag in Visp offiziell als Präsident des Schweizerischen Verbands der Bürgergemeinden und Korporationen empfangen worden. Mit viel Prominenz aus Politik. Nach den Ansprachen in der Dreikönigskirche führte der von den Tambouren und Pfeifer begleitete Marsch ins Kultur- und Kongresszentrum La Poste.

Georges Schmid zeigte sich sehr gerührt ob der zahlreich erschienenen Gäste und der wohlwollenden Worte. Als Erster wandte Sergio Wyniger, Vizepräsident SVBK und damit Stellvertreter von Schmid, in der wunderschönen Visper Kirche das Wort an die Versammelten. Er sprach über die Gründung des Verbands und dessen Zweck. Staatsratspräsidentin Esther Waeber-Kalbermatten rühmte 2018 als das Jahr der Walliserinnen und Walliser. Nicht zuletzt weil nebst der neuen Bundesrätin Viola Amherd auch der Präsident des SVBK in der Person von Schmid ein Walliser sei. Er leiste mit diesem Amt einen wichtigen Beitrag für die Solidarität in der Gesellschaft.

Spezielles Geschenk

Gemeindepräsident Niklaus Furger überbrachte ein besonderes Geschenk sowie die Glückwünsche der Munizipalgemeinde und des Gemeinderats, der an diesem Sonntagmorgen in corpore anwesend war. Auch Ständerat Beat Rieder sowie die Nationalräte Thomas Egger und Franz Ruppen sowie deren designierter Amtskollege Philipp Matthias Bregy gehörten zu den Gästen.

17. Februar 2019, 13:15

