Schwierige Zeiten für Kulturschaffende

Im Einsatz für Kulturschaffende. Jacques Cordonier, Chef der Dienststelle für Kultur, engagiert sich in der der vom Staat Wallis eingerichteten Task Force. Foto: mengis media / Andrea Soltermann

Die Dienststelle für Kultur richtet sich mit einer Information an alle Kulturschaffenden und erklärt die bestehenden Hilfestellungen in Zeiten des Coronavirus. Die Lage für selbstständig arbeitende Kulturschaffende ist weiterhin ungewiss.

Auf der Internetseite der Dienststelle für Kultur wurde am Dienstagabend eine Information für Kulturschaffende aufgeschaltet. Basierend auf den vom Bundesrat und vom Kanton Wallis kommunizierten Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung nimmt Jacques Cordonier, Chef der Dienststelle für Kultur, in diesem Schreiben Stellung, zu den bisherigen Anordnungen im Kulturbereich.

Der Staat Wallis hat bereits die Beibehaltung der zugesagten Subventionen für abgesagte Veranstaltungen zugesichert. Die Gewährung von Kurzarbeit wurde vereinfacht. Was aber geschieht mit den vielen selbstständig Erwerbenden im Kulturbereich?

Jacques Cordonier sagt dazu: «Zurzeit gibt es tatsächlich noch keine Antwort darauf, wie eine Unterstützung für selbstständig Erwerbende aussehen wird. Das ist aber nicht nur im Kulturbereich der Fall, sondern betrifft die Selbstständigen in allen Wirtschaftsbereichen. Zum heutigen Zeitpunkt ist gesetzlich keine Unterstützung für selbstständige Kulturschaffende möglich.»

Sonderstellung berücksichtigen

Er sei sich bewusst, dass auf die Kulturschaffenden grosse Probleme zukommen würden. Es sei auch klar, dass die Beibehaltung der Subventionen in vielen Fällen nicht ausreicht, um in diesen schwierigen Zeiten eine genügende Basis zu schaffen. «Für uns ist es wichtig, über die Lage der Kulturschaffenden besser Bescheid zu wissen und ihre Situation gut zu kennen», sagt der Dienstchef Kultur. Die Dienststelle für Kultur sei Teil der vom Staat Wallis eingerichteten Task Force. Er setze sich dafür ein, dass die Sonderstellung der Kulturschaffenden in den allgemeinen Massnahmen berücksichtigt würde.

«Die Dienststelle für Kultur kann zurzeit aber keine Unterstützungszahlungen an selbstständige Kulturschaffende leisten. Das wird vom Bund und Kanton über dasselbe Massnahmenpaket geregelt wie für alle Selbstständigen», sagt Jacques Cordonier.

Er betont weiter: «Die bereits getroffenen und noch in der Entwicklung befindlichen Massnahmen zielen alle auf die Erhaltung der Vielfalt der kantonalen Kulturlandschaft und auf eine rasche Wiederaufnahme der kulturellen Aktivitäten ab, die wir brauchen, um eine gestörte soziale Verbindung wiederherzustellen.» Jacques Cordonier fordert Kulturschaffende auf, der Dienststelle für Kultur Vorschläge zu senden, die zur Lösungsfindung beitragen können.

Nathalie Benelli

18. März 2020, 10:00

