Vier weitere Jahre mit Fanti

Sébastien Fanti bleibt vier weitere Jahre Kantonaler Datenschützer. Er wurde vom Walliser Grossen Rat an seiner Sitzung vom Dienstag in stiller Wahl gewählt.

Das Mandat von Sébastien Fanti, amtierender kantonaler Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, läuft am 31. Dezember 2018 aus. Es muss per 1. Januar 2019 für eine Dauer von vier Jahren, also bis zum 31. Dezember 2022, neu vergeben werden.

Am 16. April 2018 hat die Kantonale Datenschutzkommission das Mandat der/des kantonalen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten ausgeschrieben. Vier Personen haben ihr Interesse bekundet, drei haben ein Bewerbungsdossier eingereicht. Im Rahmen dieser Prüfung ist eine Person bereits ausgeschieden, da sie das Anforderungsprofil (insbesondere fehlende juristische Ausbildung) nicht erfüllte.

Anlässlich der Anhörung der ersten Person musste die KDÖK feststellen, dass diese nicht alle Kriterien erfüllt, da sie kaum Erfahrung im Staats- und Verwaltungsrecht hat, sondern bislang in erster Linie juristische Erfahrung im Privatrecht gesammelt hat.

Das zweite Bewerbungsgespräch führte die KDÖK mit Sébastien Fanti. Dabei konnte sich die KDÖK davon überzeugen, dass Sébastien Fanti das Anforderungsprofil voll und ganz erfüllt. Einziger Wermutstropfen sind die unzureichenden Sprachkenntnisse.

