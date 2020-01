Teilen statt besitzen

Seit 1997 bietet die Mobility das Carsharing an. Die Genossenschaft hat 1480 Standorten in der ganzen Schweiz verteilt. Auch im Wallis greift man gerne auf das Angebot zurück.

Die Mobility startete im Jahr 1997 als Genossenschaft mit dem Carsharing in der Schweiz. Unter Carsharing versteht man: «Das man Autos teilt, anstatt selbst eins oder mehrere Autos zu besitzen», erklärt Patrick Eigenmann, Mediensprecher der Mobility. Die Genossenschaft stellt ihren Kunden in der Schweiz insgesamt 3120 Fahrzeuge an 1480 Standorten zur Verfügung. Seit der Gründung der Genossenschaft gibt es auch im Wallis Standorte der Mobility. Mittlerweile stehen an 14 Standorten 37 Fahrzeuge. Das Interesse im Wallis zur Nutzung des Carsharings sei von Beginn weg da gewesen. Die Nachfrage sei kontinuierlich gestiegen. «In den letzten fünf Jahren konnten wir die Kundenzahl im Wallis verdoppeln - von 900 auf momentan etwa 1900», sagt Eigenmann.

Carsharing nimmt auch im Wallis zu. Interview mit Patrick Eigenmann, Mediensprecher der Mobility. (Quelle: rro)

Warum aber sollte sich eine Person ein Auto teilen anstatt es selber zu kaufen. «Es gibt mehrere Vorteile, die Kunden welche auf ein Privat Auto verzichteten sparen dadurch viel Geld und bezahlen nur dann für das Auto wenn es gebraucht wird», erklärt Eigenmann. Zudem sei es auch umweltschonender, da das Auto nur fahre wenn man es brauche, fügt er hinzu. Auch für die Zukunft zeigt sich Eigenmann zuversichtlich. «Wir erwarten schweizweit weiter einen Anstieg vom Carsharing, da die jüngere Generation lieber Sachen teilt als besitzt und vermehrt auf die Nachhaltigkeit setzt», erklärt Eigenmann.

bl

31. Januar 2020, 14:44

