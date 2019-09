Siders: Zehn Jahre Novelis

Am Wochenende feierte Novelis in Siders das 10-jährige Jubiläum und empfing alleine am Samstag über 1000 Besucher.

Die Aluminiumproduktion hat im Wallis Tradition und ist seit über 100 Jahren hier verwurzelt. Am Standort in Siders beschäftigt Novelis heute rund 550 Mitarbeiter. Das Werk im Wallis reiht sich in ein global tätiges Unternehmen ein. Mit seiner hochwertigen Aluminiumverarbeitung ist Novelis der weltweit grösste Hersteller von Walzprodukten aus Alumimium und global führend im Aluminum-Recycling. Im Werk in Siders wird hauptsächlich Aluminium für die Automobil-Industrie produziert.

Vor einem Jahrzehnt gründeten sechs ambitionierte Wissenschaftler in Siders das Labor für Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, die Automobilbrache zu revolutionieren. Heute tüfteln über 30 Forscher im Wallis an innovativen Aluminium-Legierungen. Mit den neuen Legierungen werden die Autos leichter und somit kraftstoffschonender, aber auch für den Falle eines Aufpralls resistenter. Den Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Siders feierten die Verantwortlichen am Wochenende gleich während dreier Tagen. Der Auftakt war ein Kongress der Köpfe aus der Aluminiumindustrie, welche sich stolz über das Werk im Wallis äusserten. "Novelis in Siders ist ein Juwel, es sollte kopiert und in die Welt hinausgetragen werden", so Emilio Braghi, Präsident von Novelis Europe, gemäss Mitteilung. Am Freitag tauschten sich Experten über technische Prozesse der Aluminiumverarbeitung aus.

Höhepunkt des 10-Jahr-Jubiläums der Forschungslabore war zweifelsohne der Tag der offenen Tür am Samstag. Weit über 1000 Besucher erlebten dabei hautnah die Innovationen aus dem Wallis. Eine Tour führte die Besucher durch moderne Forschungslabore, vorbei an Schmelzöfen oder gewährte ihnen einen Blick in das Walzwerk. Vor den Augen der Besucher wurden 12 Tonnen schwere Aluminiumklötze in 7 Millimeter dicke Aluminiumbänder gewalzt.

