Sieben lateinamerikanischen Botschafter besuchten das Wallis

Der Kanton Wallis empfing offiziell die Botschafter von Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Paraguay, Peru und Uruguay. Sie wurden im Schloss Mercier in Siders von einer durch Staatsratsvizepräsident Christophe Darbellay und Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten angeführten Walliser Delegation begrüsst.

Die Botschafterin von Paraguay in der Schweiz, I.E. Liliane Lebron de Wenger stattete den Walliser Behörden in Begleitung von sechs lateinamerikanischen Botschaftern in der Schweiz einen Besuch ab, wie es am Dienstag in einer Mitteilung vonseiten des Kantons hiess.

In seiner Ansprache habe der Vizepräsident des Staatsrats Christophe Darbellay den Anwesenden die wichtigsten Vorzüge des Wallis aufgezeigt, «insbesondere im Bereich Tourismus, aber auch als Land der Innovation». Er habe daran erinnert, dass die wirtschaftliche Situation des Kantons vor dieser Entwicklung teilweise sehr schwierig gewesen sei: «Im 19. Jahrhundert bewog sie viele Walliser zur Auswanderung nach Südamerika. Die Verbindungen zwischen dem Wallis und den lateinamerikanischen Ländern werden seither regelmässig durch Austausch, kulturelle Veranstaltungen und jüngst durch die Erneuerung der Patenschaft für das Colegio Helvetica de Bogota durch den Kanton Wallis zelebriert.»

Zu diesem Treffen im Schloss Mercier in Siders wurden der Vizepräsident des Staatsrates Christophe Darbellay und Staatsrätin Esther-Waeber Kalbermatten von Staatskanzler Philipp Spörri, von Grossratspräsident Gilles Martin, vom Präsidenten des Kantonsgerichts Jérôme Emonet, vom Präsidenten der Stadt Siders Pierre Berthod und dem Präsidenten der Burgerschaft Siders Cédrig Pugin begleitet.

Der Kanton Wallis und Lebron de Wenger hätten bereits mehrere gemeinsame Projekte durchgeführt. Dazu zählten etwa die Ausbildung von paraguayischen Praktikanten in Sachen Käseherstellung im Jahr 2018 oder ein Treffen im Jahr 2016 im Kollegium La Planta in Sitten, nachdem von den Schulklassen mehrere Aktionen zugunsten eines Schul- und Ausbildungszentrums in Paraguay unterstützt wurden.

05. November 2019, 17:26

