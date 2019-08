Sieben Wolfswelpen im Chablais in Fotofalle getappt

In den Tälern der Gemeinden Vionnaz und Vouvry im Gebiet Chablais ist ein Wolfsrudel mit Jungtieren festgestellt worden. Die Aufnahmen einer Fotofalle zeigen sieben Welpen, welche von einem adulten männlichen Wolf begleitet werden.

Gemäss Mitteilung der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW) ist man am Mittwoch vom zuständigen Wildhüter über die Anwesenheit von sieben Jungwölfen informiert worden. Die Tiere sind in eine Fotofalle getappt, die im Rahmen des von der Dienststelle geführten Grossraubwildmonitorings im Gebiet Chablais installiert worden war.

Wie die DJFW weiter informiert, ist das Überwachungsdispositiv verstärkt sowie die Anzahl der Fotofallen in der Region erhöht worden, nachdem im Januar 2019 festgestellt wurde, dass sich auf Gemeindegebiet von Vouvry und Vionnaz permanent Wölfe aufhalten. Es seien zudem zwei Stimmenrecorder zur eventuellen Feststellung von Jungtieren installiert worden.

Nachdem die Aufnahmen inzwischen überprüft wurden, bestätigt die Dienststelle nun die Geburt von sieben Wolfswelpen sowie die Präsenz von drei Wölfen, zwei männlichen und dem weiblichen Muttertier. Ende Winter wurden die Wölfin (F43) und der männliche Wolf (M88) mehrfach in der Gegend nachgewiesen. Ein weiterer männlicher Wolf (M89), welcher im März in der Talebene von Vouvry nachgewiesen wurde, ist zwischenzeitlich in den Kanton Waadt abgewandert.

