Sitten: Konkretes Handeln für den Klimaschutz

Welche Massnahmen unternehmen Walliser Firmen in Sachen Klimaschutz? Eine Ausstellung anlässlich der Septembersession in Sitten zeigt die Bestrebungen auf. Foto: rro

Walliser Unternehmen nehmen ihre Verantwortung punkto Klimaschutz wahr. Anlässlich der Septembersession stellt die Walliser Industrie- und Handelskammer die Bestrebungen vor.

Der Klimawandel ist ein globales Problem, das ein globales Handeln erfordert - lokal und international, individuell und in der Gesellschaft, öffentlich und privat. Die Walliser Unternehmen übernehmen auch ihren Teil der Verantwortung. Die Bestrebungen zeigen die Walliser Industrie- und Handelskammer sowie die Energie-Agentur der Wirtschaft EnAW im Rahmen der laufenden Septembersession in der Wandelhalle des Grossen Rats in Sitten auf.

Die EnAW bietet seit 2001 Unternehmen in der Schweiz auf freiwilliger Basis einen Rundumservice im Energie-Management sowie bewährte Tools an.

Gemäss Mitteilung der Walliser Industrie- und Handelskammer zeigen die Anstrengungen der 321 am EnAW-Programm teilnehmenden Betriebsstätten denn auch Wirkung. So haben diese Walliser Unternehmen im vergangenen Jahr mit ihrem Handeln 23'700 Tonnen CO2-Emissionen verhindert, insgesamt 13 Millionen Franken und rund 134'000 Megawattstunden Energie gespart. Trotz des starken Wirtschaftswachstums der letzten Jahre haben die teilnehmenden Unternehmen ihre Emissionen im Vergleich zu 2001 um 30 Prozent gesenkt.

10. September 2019, 15:00

