Sitten: Start ins Berufsleben

Diesen Sommer haben 67 Lernende und 34 Praktikanten der Berufsmaturität Wirtschaft ihre Ausbildung beim Staat Wallis begonnen.

Der Staat Wallis ist ein wichtiger Ausbildner im Kanton. In diesem Sommer haben 67 Lernende und 34 Praktikanten der Berufsmaturität Wirtschaft ihre Ausbildung beim Staat Wallis begonnen. Das Spektrum der angebotenen Berufsausbildungen umfasst auch in diesem Jahr über 20 verschiedene Berufe.

Zum Welcome Day begrüsste Staatsrat Roberto Schmidt die jungen Leute. Weiter erhielten die Lernenden eine Einführung in die dienstleistungsorientierte Kantonsverwaltung sowie über wichtige Elemente wie Informatiksicherheit oder die Pflichten und Rechte der Lernenden. Ebenfalls wurden die Lernenden über das Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Lehre sowie eine Lehre in Sicherheit sensibilisiert.

Schüler, die ihre obligatorische Schulzeit 2020 beenden werden, finden ab diesem Herbst in den lokalen Zeitungen (Walliser Bote, Nouvelliste), im Amtsblatt, auf vs.ch/lernende und berufsberatung.ch die neuen, freien Lehrstellen für den Sommer 2020. Das Lehrstellenangebot erstreckt sich im nächsten Jahr über rund 20 verschiedene Berufe. Auch können sich Studierende der Handelsmittelschulen ab diesem Herbst für eine Praktikumsstelle Berufsmaturität Wirtschaft bewerben.

