SMZ Oberwallis passt Dienstleistungen an

Die besondere Lage der Coronavirus-Pandemie wirkt sich auch auf die Tätigkeiten des Sozialmedizinischen Zentrums Oberwallis aus. Es kommt zu Anpassungen im Dienstleistungspositiv.

Wie der Geschäftsleiter des Sozialmedizinischen Zentrums Oberwallis SMZO, Willy Loretan, mitteilt, ist das SMZ Oberwallis grundsätzlich beauftragt, die Dienstleistungen im Rahmen der behördlichen Auflagen aufrechtzuerhalten. Demzufolge sei die Spitex im regulären Einsatz tätig, wobei es zu Priorisierungen von wichtigen Tätigkeiten kommen kann. Allenfalls werde die Beratung vom persönlichen Kontakt auf telefonische Beratung verlegt, so beispielsweise bei der Mütter- und Väterberatung.

Im Sozialdienst in Visp sind bis auf Weiteres, sofern keine Dringlichkeit vorliegt, keine Beratungstermine vor Ort mehr möglich. Die Kontaktaufnahme erfolgt ausschliesslich telefonisch oder per E-Mail. Offene Erstkontakte und Anfragen sind an die Telefonnummer 027 922 30 20 zu richten.

Bei topjob werden laufende Integrationsmassnahmen weiterverfolgt und abgeschlossen, aber vorerst keine neuen eingeleitet. Die Beistandschaft schränkt den direkten Kundenkontakt ein, und die Sozialpädagogische Familienbegleitung wird die von ihr begleiteten Familien bestmöglich über das Telefon unterstützen. Alle direkt Betroffenen werden zudem vom SMZ Oberwallis persönlich informiert.

Die Schulsozialarbeit ist nach wie vor trotz der erfolgten Schulschliessungen telefonisch erreichbar. Alternative Beratungsangebote sind derzeit mit den Schulverantwortlichen in Abklärung.

Nicht zuletzt um die Betreuung der Kunden sicherzustellen, werden für die Mitarbeitenden des SMZ Oberwallis interne Massnahmen vorbereitet. Hierzu gehören die familienexterne Kinderbetreuung sowie die Bereitstellung von Homeoffice.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich im Bedarfsfall fortlaufend auf der Website des SMZ Oberwallis über die möglichen Anpassungen des Dienstleistungspositivs des SMZO zu informieren.

16. März 2020

