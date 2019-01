«Sonderbare Weihnachten» spendet 10 600 Franken an Verein Unterschlupf

Im Rahmen der zweiten Aktion «Sonderbare Weihnachten» sind in der Vorweihnachtszeit verschiedene Kunstobjekte von Stammgästen der Briger Sonderbar erschaffen worden. Die Ausstellungsstücke konnten bis am Januar für einen guten Zweck ersteigert werden. Nach Beendigung der Aktion haben die Initianten nun einen Spendenerlös in der Höhe von 10 600 Franken an den Verein Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder übergeben können.

In der Briger Sonderbar ist es Tradition, dass Stammgäste in der Vorweihnachtzeit zu Farbe und Pinsel greifen und Kunstobjekte erschaffen, um diese anschliessend für einen guten Zweck zu versteigern. Auch die zweite Ausgabe der Aktion «Sonderbare Weihnachten» fand einen derart grossen Anklang, dass nicht weniger als zwei Dutzend Bilder und Kunstobjekte entstanden sind.

Vom Erfolg der der zweiten Auflage zeigt sich auch Katharina Manz, Barbetreiberin der Sonderbar in Brig, positiv überrascht. Auch Alice Stucky, Geschäftsleiterin des Verein Unterschlupf für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder ist beeindruckt vom Engagement der Initianten der Aktion.

Der finanzielle Zustupf in der Höhe von 10 600 Franken aus der Aktion «Sonderbare Weihnachten» wird in ein neues Vereinsprojekt fliessen. Zukünftig beabsichtigt der Verein neben gewaltbetroffene Frauen auch Kinder zu betreuen und das Angebot entsprechend auszuweiten.

Die doch etwas «sonderbare» Weihnachtstradition soll auch in der kommenden Vorweihnachtszeit weitergeführt werden.

pd / pan

28. Januar 2019, 10:05

