Harmloser Dampf nach Revision der Kehrichtverbrennungsanlage

Inbetriebnahme | Dampfleitung zwischen Gamsen und der Lonza AG in Visp wird aufgeheizt

Die Kehrichtverbrennungsanlage geht nach den Revisionsarbeiten wieder in Betrieb. Dies kann zu Dampfschwaden führen. Foto: mengis media/Archiv

Von Sonntag bis Dienstag können entlang der Dampfleitung an der SBB-Bahnlinie zwischen Gamsen und Visp Dampfschwaden auftreten. Es besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt.

Die Kehrichtverbrennungsanlage Oberwallis wird nach Abschluss der Revisionsarbeiten wieder in Betrieb genommen. Während dem Anfahren der Anlage wird die Dampfleitung entlang der SBB-Bahnlinie zwischen Gamsen und der Lonza AG in Visp aufgeheizt. In der Zeit von Sonntag bis Dienstag können durch den Heizvorgang gemäss Mitteilung der Verantwortlichen Dampfschwaden entlang der Dampfleitung auftreten. Dies sei normal und es bestehe keine Gefahr für Mensch und Umwelt.

pd/ip

24. Januar 2020, 15:25

