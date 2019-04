Spanische Sozialisten bauen Vorsprung in Umfragen aus

Eine Woche vor der Parlamentswahl in Spanien haben die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez in Umfragen ihren Vorsprung immer weiter ausgebaut. In einer am Montag in der Zeitung "ABC" veröffentlichten Erhebung können sie auf 31,5 Prozent der Stimmen zulegen.

Mit 20,1 Prozent deutlich dahinter folgt die konservative Volkspartei (PP). Es ist die dritte Umfrage innerhalb von zwei Tagen, die diesen Trend aufzeigt. Eine Mehrheit erreichen die Sozialisten allerdings nicht, auch wenn sie der jüngsten Erhebung zufolge im Vergleich zur Wahl 2016 bis zu 54 Sitze im Parlament hinzugewinnen könnten.

Für eine neue Regierungsbildung wäre Sanchez demnach wieder auf die Unterstützung kleinerer Parteien angewiesen - wie etwa separatistischer Parteien aus Katalonien. Diese haben seiner Minderheitsregierung zwar im vergangenen Juni durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen den konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy mit ins Amt verholfen, im Februar verweigerten sie aber die Zustimmung zum Etatentwurf und führten so die vorgezogene Wahl am 28. April herbei.

22. April 2019, 10:21

