Spende von 100’000 Franken zur Unterstützung des Spital Wallis

Ein grosszügiger anonymer Spender hat dem Spital Wallis 100’000 Franken für die Bedürfnisse in Zusammenhang mit dem Coronavirus und anderen ähnlichen Epidemien zur Verfügung gestellt. Es wurde ein Spezialfonds geschaffen, der auch für weitere Spenden offensteht.

Die Mittel des Fonds sind als Unterstützung für das Personal sowie die Prävention und Forschung im Bereich des Coronavirus und anderer Epidemien gedacht, schreibt Spital Wallis in einer Mitteilung vom Freitag. Die ersten 100’000 Franken stehen nun zur Verfügung. Weitere Spenden von Unternehmen und Privatpersonen werden jederzeit gerne entgegengenommen.

«Wir haben in letzter Zeit viel Unterstützung und Wohlwollen erfahren, damit wir allen, welche die Coronavirus-Epidemie besonders betrifft, helfen können. Jede noch so kleine Spende bestärkt uns in unseren Anstrengungen», merkt Prof. Eric Bonvin, Generaldirektor des Spital Wallis, dankbar an. «Grosse Spenden helfen uns, noch umfassendere Massnahmen an die Hand zu nehmen und uns so auf künftige Eventualitäten vorzubereiten. Vielen herzlichen Dank dafür!»

03. April 2020, 19:06

