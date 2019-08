8000 Franken für einen Kulturpfad im Weiler Zmutt

Im Weiler Zmutt bei Zermatt sollen fünf Lehrpfade geschaffen werden. Die UBS Kulturstiftung unterstützt dieses Vorhaben mit einer Spende in Höhe von 8000 Franken.

In Weilern bei Zermatt sind alte Gebäude aus dem 13. und 14. Jahrhundert erhalten geblieben. Die IG "Zermatt wandern und entdecken" hat sich zum Ziel gesetzt, diese zu datieren, zu restaurieren und langfristig zu erhalten und mit einer thematischen Kulturreise zu bereichern. Dieses Anliegen unterstützte nun die UBS Kulturstiftung am Dienstag mit einer Spende in Höhe von 8000 Franken. Gemäss Mitteilung wird dieses Geld für die Einrichtung eines Kulturpfads im Weiler Zmutt verwendet.

"Wir freuen uns über diese Unterstützung von 8000 Franken von der UBS Kulturstiftung. Mit dieser Summe erhalten wir wertvolle Unterstützung bei der zweiten Phase dieses umfangreichen historischen Forschungs- und Datierungsprojekts in der Region Zermatt", wird René-Michael Biner, Gründer der IG "Zermatt wandern und entdecken", in der Mitteilung zitiert. Die UBS Kulturstiftung ist von der Bedeutung des Projekts überzeugt. "Die fünf Bildungswege werden es der Öffentlichkeit ermöglichen, die faszinierende Geschichte einer Region zu entdecken, aber auch grundlegendes Wissen an zukünftige Generationen weiterzugeben", sagte Iwan Willisch, Regionaldirektor UBS Wallis, bei der Scheckübergabe am Dienstag.

Das Gesamtprojekt der IG sieht fünf Lehrpfade vor. Es wird in fünf Phasen ausgeführt und dauert bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf fast 380'000 Franken. Jeder dieser Schritte umfasst die Datierung ausgewählter Objekte, die historische Erforschung der Gebäude und ihrer Bewohner sowie die Verbreitung der Ergebnisse durch Wanderkarten, Broschüren, eine Website und die Veröffentlichung eines Kulturführers.

Die erste Etappe ist abgeschlossen und der Kulturpfad Zermatt-Äussers Zmutt ist seit mehreren Wochen für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Verantwortlichen gehen nun die zweite Etappe an. Die Eröffnung dieser weiteren Route im Weiler Zmutt ist für den 20. Juni 2020 geplant.

pd/wh

21. August 2019, 09:47

