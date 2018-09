Eyholz- und Gamsentunnel vorübergehend gesperrt

In der kommenden Woche sind im Abschnitt der A9 beim Gamsentunnel diverse Wartungs- und Unterhaltsarbeiten geplant. Zudem sind bei der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung im Eyholztunnel Softwareanpassungen vorgesehen. Die A9 wird für diese Arbeiten vorübergehend gesperrt.

Im A9-Teilstück zwischen den Anschlüssen Brig-Glis (Bildackerkreisel) und Visp-Süd finden nächste Woche diverse Unterhaltsarbeiten statt. Neben der Reinigung des Gamsentunnels werden Wartungsarbeiten an den Betriebs- und Sicherheitsanlagen und Unterhaltsarbeiten an der Kanalisation durchgeführt. Zudem finden auf der offenen Strecke Mäharbeiten und eine Gehölzpflege statt. Um die Dauer der Verkehrsbehinderungen möglichst kurz zu halten, werden diese Arbeitsschritte miteinander kombiniert.

Für die Arbeiten muss die A9 abschnittweise gesperrt werden. Im Abschnitt beim Gamsentunnel betrifft die Sperrung jeweils eine Fahrtrichtung.

Sperrungen Gamsentunnel

Visp-Ost – Brig-Glis (Richtung Simplon)

- Dienstag, 11. September 2018, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

- Dienstag, 11. September 2018, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2018, 16.00 Uhr

Brig-Glis – Visp-Ost (Richtung Visp)

- Donnerstag, 13. September 2018, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

- Donnerstag, 13. September 2018, 19.00 Uhr bis Freitag, 14. September 2018, 16.00 Uhr

Im Eyholztunnel sind ebenfalls Arbeiten vorgesehen. Neben regulären Unterhaltsarbeiten geht es auch um eine Anpassung der Software an diversen Steuerungen. Die Arbeiten an der Software haben jeweils einen Einfluss auf beide Tunnelröhren. Deshalb wird der Eyholztunnel in beiden Richtungen gesperrt.

Sperrungen Eyholztunnel

Visp-Ost – Visp-Süd (beide Richtungen)

- Dienstag, 11. September 2018, 9.00 Uhr durchgehend bis Freitag, 14. September 2018, 16.00 Uhr

Der Verkehr wird jeweils im betreffenden Abschnitt über die Kantonsstrasse umgeleitet.

pd / pan

07. September 2018, 13:01

