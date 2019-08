Konzepte überarbeitet und Arbeitsabläufe reflektiert

Der Kompetenzpol Palliative Care am Spitalzentrum Oberwallis SZO in Brig wurde bereits im Jahr 2014 mit dem Label «Qualität in Palliative Care» ausgezeichnet. Foto: zvg

Der Kompetenzpol Palliative Care am Spitalzentrum Oberwallis wird ein weiteres Mal mit dem Qualitätslabel von «qualité palliative» ausgezeichnet.

Nachdem der Kompetenzpol Palliative Care am Spitalzentrum Oberwallis SZO in Brig bereits im Jahr 2014 mit diesem Qualitätslabel ausgezeichnet wurde, wurde er Ende Mai erfolgreich rezertifiziert. So heisst es in einer Mitteilung von Spital Wallis.

«Besonders ist es, dass beim Kompetenzpol in Brig der ambulante Bereich mit dem Mobilen Palliativdienst Oberwallis, sowie der stationäre Bereich mit der Abteilung Palliative Care zusammen zertifiziert wurden», erklärt Nicole Chanton-Clemenz, fachliche Leitung Kompetenzpol Palliative Care SZO. «Dies bedeutet zwar in der Vorbereitungszeit einen grösseren Arbeitsaufwand, welcher sich aber im Endeffekt sehr gelohnt hat.» Durch den Label-Prozess wurden bestehende Konzepte überarbeitet sowie Arbeitsabläufe reflektiert.

In der Beurteilung durch die Expertengruppe wurde die gute regionale Zusammenarbeit mit den Grundversorgern der Palliative Care im Oberwallis erwähnt. Der Kompetenzpol ist sich bewusst, dass ohne die wichtige Arbeit der Grundversorger, eine palliative Betreuung im Oberwallis nicht möglich wäre. Der erneute Erhalt des Labels für Palliative Care zeigt auf, dass die palliative Versorgung im Oberwallis einen wichtigen Platz einnimmt und motiviert zugleich das Team, auch weiterhin für die bestmöglichste Betreuung für Patienten und ihre Angehörige da zu sein.

Ziel der Palliative Care ist es, Menschen mit unheilbaren und/oder chronischen Krankheiten und deren Angehörige zu unterstützen. Um die Qualität der Palliative Care schweizweit zu sichern, schuf der Schweizerische Verein für Qualität in Palliative Care im Jahr 2010 mit «qualité pallitive» Label «Qualität in Palliative Care».

pd/wh

22. August 2019, 16:00

