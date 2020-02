Beförderungen und Ernennungen im Spitalzentrum Oberwallis

Zum Jahreswechsel kam es im Spitalzentrum Oberwallis zu diversen Beförderungen und Ernennungen.

Samuel Schmid, Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, ist gemäss Mitteilung von Spital Wallis seit Jahresbeginn Leitender Arzt in der Klinik Orthopädie, Bereich Wirbelsäulenchirurgie. Die Wirbelsäulenchirurgie ist ein wichtiger Schwerpunkt der Klinik Orthopädie am Spitalzentrum Oberwallis. Mit mittlerweile 400 Eingriffen an der Wirbelsäule pro Jahr ist das Rückenzentrum die grösste Wirbelsäulenklinik des Wallis und bietet als einzige Klinik des Kantons sämtliche aktuellen Techniken der modernen Rückenchirurgie an.

Ebenfalls seit Jahresbeginn verstärkt Dirk Hendricks als Chefarzt die Abteilung Urologie am Spital Visp. Durch seine Expertise in der operativen Therapie urologischer Krebserkrankungen, aber auch der Harnstein- und Prostataleiden könne der Bevölkerung des Oberwallis ein breites urologisches Behandlungsspektrum angeboten werden. Seit dem 1. Oktober 2019 arbeitet Virgilijus Klevecka als Leitender Arzt in der Klinik Chirurgie, Abteilung Urologie.

Und seit dem 1. Januar arbeitet Dorena Viola Meckes als Leitende Ärztin Radiologie im Spitalzentrum Oberwallis. Ihre Expertisen befinden sich in den Subspezialitäten Senologie und muskuloskelettale Radiologie. Seit dem 1. Februar arbeitet Anja Schmialek als Leitende Ärztin Radiologie im SZO.

