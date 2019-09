Ein Vereinsjahr mit «Gänsehautmomenten»

Stolz. Thomas Escher (links) wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft in der «Saltina» zum Aktivehrenmitglied ernannt. Dies freute auch Präsident Jonas Kalbermatten. Foto: zvg

Am Samstag konnte Präsident Jonas Kalbermatten Mitglieder und Gäste zur 147. Generalversammlung der Stadtmusik «Saltina» begrüssen. Er blickte dabei auf ein erfolgreiches Jahr voller «Gänsehautmomente» zurück.

Ein erster Höhepunkt sei das Adventskonzert vom 8. Dezember 2018 mit dem beeindruckenden Solisten Isaac Duarte in der vollbesetzten Briger Kirche gewesen, hält die «Saltina» in einer Mitteilung fest. Auch das Konzert vom 4. Mai 2019 mit dem Solisten Alex Rüedi habe für «Gänsehautmomente bei den Mitgliedern der Saltina und so manchem Zuschauer gesorgt».

Besonders in Erinnerung blieb auch der 13. Dezember 2018 als man gemeinsam mit der MG «Glishorn» Glis die neu gewählte Bundesrätin Viola Amherd empfangen konnte.

Dirigent Armin Renggli lobte gemäss Mitteilung den guten Einsatz jedes Mitglieds insbesondere während der intensiven Vorbereitungsphase auf das Kantonale Musikfest in Naters. «Die Standing Ovations beim Saalkonzertvortrag sorgten für Gänsehautmomente und bleiben jedem Mitglied unvergessen», schreibt die «Saltina» weiter.

Präsident und Dirigent gaben mit ihren Ausführungen auch einen interessanten Ausblick auf das kommende Vereinsjahr, welches bereits mit einem Gemeinschaftskonzert mit der Jugendmusik Brig am 4. Oktober 2019 im Propeller startet.

pd/msu

29. September 2019, 19:47

