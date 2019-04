Spezielle Auszeichnung für Verwaltung von Brig-Glis

Die Verwaltung der Simplonstadt mit ihren rund 70 Mitarbeitern hat am Freitag das Label «Valais Excellence» erhalten. Das Label beinhaltet die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsnormen ISO 9001 und ISO 14001. Brig-Glis ist damit erste Gemeinde im Oberwallis mit diesem Label.

Das Label «Valais excellence» zeichnet Unternehmen oder wie in diesem Fall Verwaltungen aus mit «hohem Engagement». Brig-Glis ist die erste Gemeinde im Oberwallis, welcher dieses Label übergeben worden ist. «Gerade öffentliche Unternehmungen, die weniger als private dem Markt ausgesetzt sind, müssen Leitbilder und ihre Abläufe hinterfragen», sagte Stadtpräsident Louis Ursprung an der Verleihung. Die Stadtgemeinde wachse kontiniuerlich sowohl an der Einwohnerzahl als auch an ihrer Bedeutung als regionales Dienstleistungs- und Bildungszentrum. Die Auszeichnung soll eine Differenzierung und eine bessere Positionierung gegenüber der Konkurrenz ermöglichen.

Das Label «Valais excellence» ist eine Art Garantiemarke, die beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum hinterlegt ist. Es wurde als Zeichen der Anerkennung für Unternehmen aber auch für Verwaltungen entwickelt. Valais excellence steht dabei sinnbildhaft für das moderne Wallis.

05. April 2019, 19:28

