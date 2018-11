Ständeratspräsident Jean-René Fournier auch in Sitten empfangen

Grosse Feier. Der neue Ständeratspräsident Jean-René Fournier ist am Mittwoch in Sitten empfangen worden. Foto: Keystone

Der neue Ständeratspräsident Jean-René Fournier ist am Mittwoch in Sitten empfangen worden. Es gab einen Umzug auf der Bahnhofstrasse. Bei der Feier traf Fournier auch mit der Bevölkerung zusammen. Später gab es ein Bankett.

In Sitten wurde der neue Ständeratspräsident Jean-René Fournier empfangen - sein Extrazug hatte zuvor in Visp Halt gemacht. Im Kantonshauptort gab es einen Umzug auf der Bahnhofstrasse mit mehreren hundert Kindern. Bei der Feier traf Fournier auch mit der Bevölkerung zusammen. Später gab es ein Bankett in Conthey, für welches über 800 Gäste angemeldet waren.

Fournier, der unter anderen von Bundespräsident Alain Berset begleitet wurde, erklärte sich «beeindruckt» von der Feier zu seinen Ehren. In einer Rede plädierte er für Mut zu eigener Meinung und gleichzeitig für Respekt vor den Mitmenschen.

Der Ständerat hatte Fournier am Montag gewählt. Der 61-jährige Walliser CVP-Politiker wurde Nachfolger der St. Galler FDP-Vertreterin und Bundesratskandidatin Karin Keller-Sutter.

28. November 2018, 19:31

