Start der Mengis Medien Wahldebatten

Heute Abend wird debattiert. Mengis Medien organisiert die erste Wahldebatte.

Insgesamt plant Mengis Medien in den kommenden Wochen vier Debatten zu den eidgenössischen Wahlen 2019. Der Startschuss erfolgt heute Abend um 19.00 Uhr im Restaurant Staldbach in Visp. Sechs Parteien sind vertreten. Die Diskussionsrunden sind jeweils öffentlich.

Im Wallis starten 236 Kandidierende bei der Nationalratswahl im Herbst. Die Zahl der Kandidierenden ist so hoch wie noch nie, nicht zuletzt durch den deutlichen Anstieg der Frauen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den Debatten-Teilnehmenden: Bei der heutigen Wahldebatte stehen ein Mann und fünf Frauen im Rampenlicht. Im ersten Teil sind das Laura Kronig (SP), Tamar Hosennen (GLP) und Danica Zurbriggen (CSPO). Sie debattieren unter der Leitung von Armin Bregy über die Themenbereiche Bildung, Gesundheits- und Alterspolitik.

Ein Abend – zwei Runden

Die zweite Wahlrunde steht im Zeichen der Frauenförderung und der Sicherheitspolitik. Am runden Tisch diskutieren Astrid Hutter (CVP), Fabian Zurbriggen (SVP) sowie Maggie Loretan (Grüne). Im Zentrum stehen Fragen wie: Braucht es Quoten für Frauen? Wie stark soll die Politik hier eingreifen? Und was für Mittel gibt es, um Lohngleichheit zu erlangen? Diese und weitere Fragen diskutieren die Teilnehmenden unter der Leitung von David Biner, Chef des Politik-Ressorts bei Mengis Medien. Die nächste Wahldebatte wird am 19. September in der Druckerei Valmedia in der Visper Industriezone Pomona durchgeführt. Die Teilnehmenden: Thomas Egger, Nationalrat CSPO, Philipp Matthias Bregy, Nationalrat CVPO sowie Michael Graber (SVPO), Gilbert Truffer (SPO) und Brigitte Wolf (Grüne).

wb

11. September 2019, 08:00

Artikel teilen