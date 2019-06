Steinbockrudel auf dem Weg zur Sommerfrische

In den ersten Hitzetagen verschieben sich die Steinböcke in höhere Lagen. Rudel mit bis zu 30 Tieren sind auf dieser Wanderung derzeit im Oberwallis zu beobachten.

Die Steinböcke schliessen sich nach der Brunftzeit im Dezember, Januar zu Bockrudeln zusammen. Im Frühjahr halten sie sich in mittleren Lagen auf. Mit den ersten Hitzetagen verschieben sie sich in ihre Sommereinstände in höheren Lagen. Dabei setzen sich bis zu 30 Steinböcken gemeinsam in Bewegung. Den Sommer über verbringen die «Junggesellen» unter sich. Auch wenn Steinböcke kein ausgeprägtes Fluchtverhalten vor den Menschen aufzeigen, sollte man Umgangsregeln befolgen und auf den Wegen bleiben.

Das Video im Anhang zeigt eine Beobachtung im Oberwallis vom 17. Juni 2019.

18. Juni 2019, 08:14

