Lage auf Oberwalliser Strassen entspannt sich allmählich

Nach den zahlreichen Strassensperrungen aufgrund des starken Schneefalls in den letzten Tagen und der grossen Lawinengefahr entlang einiger Streckenabschnitte, normalisiert sich die Situation auf den Oberwalliser Verkehrswegen allmählich.

Sowohl die nicht unbeträchtlichen Neuschneemengen als auch der zeitweise stürmische Wind haben im Lötschental am späten Sonntagabend dazu geführt, dass die Strasse ab Goppenstein bis Blatten um 22 Uhr gesperrt werden musste. Wie Benedikt Jaggy, Lawinenverantwortlicher im Lötschental am Montag erklärt, sei im Gebiet auf 2500 Meter innerhalb von 72 Stunden rund 160 Zentimeter Neuschnee gefallen. «Der heftige Sturm in der Nacht von Sonntag auf Montag hat zudem zahlreiche Schneewechten geformt», so Jaggy zur Stabilität der Schneedecke.

Bereits am Montag wurden in den Lawinenzügen des Lötschentals einige Sicherheitssprengungen vorgenommen. Am Dienstagmorgen sollen gemäss Jaggy allenfalls weitere Lawinensprengungen im Verbund mit zusätzlichen Sicherungsmassnahmen entlang der Talstrasse erfolgen, sodass die Strecke spätestens am Dienstagmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. «Die bis anhin spontan abgegangenen Lawinen haben die Strasse nicht tangiert.»

Bis zur Wiedereröffnung der Strasse zwischen Gampel und Goppenstein, die ebenfalls bis gegen Mittag erfolgen soll, bleibt auch der Autoverlad der BLS am Lötschberg eingestellt. Es besteht ein Notverlad zwischen Kandersteg und Brig.

Sperrungen im Goms bald wieder aufgehoben

Nach wie vor geschlossen ist auch die Verbindung zwischen Blitzingen und Oberwald, sowie der Bahnverkehr der MGBahn zwischen Niederwald und Oberwald. Der Regionale Sicherheitsdienst Goms geht inzwischen jedoch davon aus, dass einzelne Sperrungen im Verlauf des heutigen Tages wieder aufgehoben werden können. Der Autoverlad Furka ist eingestellt.

Strasse zwischen Täsch und Zermatt wieder offen

Am späten Montagabend konnte indes die Strecke zwischen Zermatt und Täsch wieder für den Verkehr freigegeben wegen. Die Strasse musste am Sonntagabend wegen Lawinengefahr gesperrt werden.

Weitere Informationen zu aktuellen Streckensperrungen und Verkehrsbehinderungen auf den Oberwalliser Strassen erhalten Sie hier.

pan / msu

15. Januar 2019, 07:58

