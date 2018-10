Kurzer Stromunterbruch in Visp und Brig-Glis

Am Montagmorgen hatten Teile von Visp während 20 Minuten keinen Strom. Foto: Keystone

Am Montagmorgen kam es in Teilen von Visp sowie in Gamsen und Brigerbad zu einem Stromausfall. Die Störung im Stromnetz konnte nach rund 20 Minuten jedoch wieder behoben werden.

Wie es seitens der Visp Energie Dienste AG heisst, ereignete sich der Netzausfall um 8.24 Uhr am Motagmorgen. In Folge geplanter Umschaltungen im 16-kV-Netz sei es zu einer Schutzausschaltung durch Überlast gekommen.

Vom Stromausfall seien Teile von Visp sowie dir Ortschaften Gamsen und Brigerbad betroffen gewesen. Durch weitere Umschaltungen konnte die Stromversorgung ab etwa 8.45 Uhr jedoch wieder aufgenommen werden.

01. Oktober 2018, 09:26

