Kollegium: Studententheater abgesagt

Pech für die insgesamt 25 Schauspielerinnen und Schauspieler sowie ihre Regisseurin Barbara Terpoorten. Pech fürs Publikum. Das Briger Studententheater findet nicht statt.

Sie waren bereit. Barbara Terpoorten und die Kollegiumsschüler. Am kommenden Freitag hätte es losgehen sollen mit der Komödie «Sommernachtstraum» von Barbara Seeliger frei nach William Shakespeare. Daraus wird jetzt vorläufig nichts.

Das Bildungsdepartement mit Vorsteher Christophe Darbellay hat am Sonntag entschieden, das diesjährige Studententheater abzusagen. Man wolle auf Nummer sicher gehen, zumal sich die Corona-Epidemie unweit in Norditalien und damit quasi vor der eigenen Haustür weiter ausbreitet, so Darbellay auf Anfrage. Ob die Aufführungen dereinst nachgeholt werden, sei derzeit völlig offen und schwer abzuschätzen.

Am kommenden Freitagabend (20.00 Uhr) hätte das Theater seine Premiere gefeiert. Weitere Vorführungen waren für Freitag, den 20. März, sowie Samstag, den 21. März, geplant gewesen. Die Absage betrifft aber nicht nur die öffentlichen Aufführungen. Auch die interne Durchführung des Theaters, etwa zu Probezwecken vor Schulklassen, wurden untersagt. Man bedauere diese Absage sehr und hoffe auf Verständnis, teilt die Schulleitung auf der Internetseite des Kollegiums mit.

Für das immer gut besuchte Theater wurden mehr als 150 Zuschauer erwartet. Entsprechend musste die Schule Empfehlungen seitens des Kantons einholen. Wie ein internes Dokument zeigt, fiel die Antwort deutlich aus: «Für Schulen empfiehlt das Departement für Volkswirtschaft und Bildung keine Aktivitäten, die mehr als 150 Personen gleichzeitig zusammenbringen und bittet darum, diese zu verschieben.»

Gut möglich, dass der Entscheid zu reden gibt unter den Schülern, Lehrern und Eltern. So hatte der Kanton etwa dem Theater «La Poste» just Ende vergangener Woche erlaubt, Veranstaltungen mit über 150 Zuschauern weiterhin durchzuführen.

08. März 2020

