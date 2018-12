Stürmische und sehr milde Nacht

Die vergangene Nacht brachte weitere Sturmböen, auf den Bergen konnten weitere Orkanböen registriert werden. Auf dem Säntis wurde eine Spitzenböe von 153 km/h verzeichnet.

Erwähnenswertsind die Temperaturen, die besonders in der Nordwestschweiz die 10-Grad-Marke nicht unterschritten. Wie MeteoNews mitteilt, war es auch in der vergangenen Nacht stürmisch, zudem blieb es auch aussergewöhnlich mild – Rekorde gab es aber keine. So sank das Quecksilber in Aesch BL nicht unter 11 Grad.

In Delsberg lag das Temperaturminimum bei 10.5 Grad, dieser Wert ist auf Rang 6 für die mildeste Nacht im Monat Dezember an dieser Station. Gemessen wird dort seit 1959.

Der heutige Tag verläuft sehr unbeständig und weiterhin windig. Regengüsse sind ganztags einzuplanen, die Schneefallgrenze bewegt sich meistens um 1500 bis 1800 Meter. Mit Werten um 10 bis 13 Grad ist es zudem weiterhin sehr mild. Am Nachmittag lässt der Wind allerdings etwas nach.

pd / zen

22. Dezember 2018, 09:35

