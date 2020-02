Swisscom-Panne abermals mit Auswirkungen auf Notruftelefonie

Notruf | Dank eines Notruf-Natels waren Notrufanrufe möglich via 112, 117 und 118

Am späten Dienstagabend hat eine Panne bei Swisscom erneut zum Ausfall der Notrufnummern geführt. (Symbobild) Foto: Keystone

In der Nacht auf Mittwoch hatte die Swisscom erneut gravierende technische Probleme. Auch die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis war betroffen - aber dennoch erreichbar.

Artikel zum Thema Ende der Panne bei der Swisscom

Auf den sozialen Medien machen viele Betroffenen seit dem späten Dienstagabend ihrem Ärger Luft. Der Grund: Systemausfall bei der Swisscom. Der Ausfall, der auch die Notrufnummern in mehreren Kantonen betroffen hatte, dauerte nach Angaben der Swisscom von 22.33 Uhr am Dienstag bis 0.10 Uhr am Mittwoch. Die Störung sei auf geplante Wartungsarbeiten der Swisscom zurückzuführen. Diese Arbeiten hätten zu einem unerwarteten Fehlverhalten geführt, schreibt die Swisscom.

Betroffen war gemäss Mathias Volken, Mediensprecher der Kantonspolizei, auch die Einsatzzentrale im Wallis. «Die ordentlichen Anschlüsse via Festnetz waren vollständig unterbrochen. Dank eines Notfallsystems waren Notrufanrufe möglich via 112, 117 und 118.» Was aber, wenn auch dies nicht mehr möglich gewesen wäre? «Via App von Alertswiss könnte man eine Mobilnetz-Notrufnummer bekannt geben. Mit diesen könnte man die Einsatzzentrale erreichen.»

Auch die Zentrale 144 war betroffen. «Wir konnten während dieser Zeit dank eines Plans B, einem Notruf-Natel, trotzdem Anrufe entgegennehmen», sagt Raphael Erbetta, Einsatzdisponent bei der Notrufzentrale 144. «Jeder Anruf wurde bearbeitet.»

Betroffen von der Störung in der Nacht auf Mittwoch waren internetbasierte Dienste, die Festnetz-Telefonie inklusive Notrufnummern, die Mobiltelefonie über Voice over LTE und Swisscom TV. Die Wartungsarbeiten seien gestoppt und rückgängig gemacht worden, so die Swisscom. Das habe zur Erholung der Systeme geführt. Spezialisten der Swisscom überwachen derzeit den Fortschritt und greifen falls nötig manuell ein, um die betroffenen Dienste wieder herzustellen.

ip

12. Februar 2020, 14:14

Artikel teilen