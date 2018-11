Tänzer aus Martinach erobern Frankreich

Bei der aktuellen Talentshow «La France à un Incroyable Talent» (französische Version vom TV Format «Das Supertalent») sorgt derzeit ein Walliser Tänzerduo für Aufsehen.

Nadia Ladeiras (21) und Dakota Simao (27), beide aus Martinach, haben mit ihrer Darbietung viel Lob und Respekt von der Jury geerntet. Auch das Publikum im Saal dankte den Wallisern mit einer Standing Ovation und in den sozialen Medien ist eine rege Diskussionen über die Performance entstanden, vor allem aber über das traurige Thema, welches darin behandelt wird.

Das Walliser Duo präsentierte eine Choreographie mit dem Titel «Ne me quitte pas», welche sich mit dem Thema der häuslichen Gewalt auseinandersetzt. Bereits im Juli 2018 konnten die beiden damit einen grossen Erfolg in den USA feiern, wo sie den Weltmeistertitel bei der «World of Dance Championship» in Los Angeles gewannen.

Die Performance des Walliser Duos wurde vom französischen Privatsender M6 auf dessen Facebook-Seite geteilt, auf der innerhlab von zwei Wochen 31 Millionen Views registriert wurden. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie weit die Reise der beiden Walliser Tänzer im Wettbewerb noch gehen wird. Sie stehen nach den vier «Ja’s» der Jury im Halbfinale.

01. November 2018, 13:21

