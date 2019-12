Täsch: Zahlreiche Fahrzeuge in Parkhaus beschädigt

In einem Parkhaus in Täsch beschädigte ein 37-jähriger Deutscher am frühen Sonntagmorgen über 70 Fahrzeuge. Foto: Kantonspolizei

Am Sonntag beschädigte ein 37-jähriger Deutscher in einem Parkhaus in Täsch zahlreiche Fahrzeuge sowie Teile der Infrastruktur.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei beschädigte am Sonntag gegen 5 Uhr ein 37-jähriger Deutscher in einem Parkhaus in Täsch 74 abgestellte Personenwagen sowie Teile der Infrastruktur des Parkhauses. Unter anderem verwendete er einen im Parkhaus vorgefundenen Defibrillator und schlug damit auf die parkierten Fahrzeuge ein.

Neben den Patrouillen der Regionalpolizei Zermatt und der Kantonspolizei musste auch eine Ambulanz der Air Zermatt sowie ein Arzt im Rahmen der Festnahme des Mannes aufgeboten werden. Der Mann wurde ins Spital eingeliefert.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Schadenssumme nicht näher beziffert werden. Die Ermittlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wallis eingeleitet.

wh

16. Dezember 2019, 16:05

