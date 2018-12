«Das wird rechtliche Konsequenzen haben»

Flugunfall | Gleitschirmpiloten hängen in Sesselbahn auf der Lauchernalp fest

Zwei Gleitschirmpiloten auf der Lauchernalp in misslicher Lage Foto: zvg

Glück im Unglück für zwei Tandem-Gleitschirmpiloten: Sie haben sich am Donnerstagnachmittag auf der Lauchernalp mit ihrem Schirm in den Seilen eines Sessellifts verheddert – und konnte unverletzt aus der misslichen Lage befreit werden.

Offenbar sind der Pilot und die Pilotin des Tandem-Gleitschirms zu nahe an den Stafel-Sessellift auf der Lauchernalp geraten. Der Schirm hatte sich genau zwischen zwei Sessel im Seil verfangen, in der Nähe eines Mastens. «Glücklicherweise hingen die Gleitschirmflieger unterhalb des Seils», so Karl Roth, Geschäftsführer der Lauchernalp Bergbahnen. «Ein Angestellter hat zudem rasch reagiert und die Anlage abgestellt. Niemand ist verletzt worden. Dieser Unfall ging wirklich auf die bestmögliche Art und Weise aus.»

Innert einer halben Stunde war die Rettung eingeleitet und die Gleitschirmpiloten hatten wieder festen Grund unter den Füssen. Die Anlage wurde in der Folge kontrolliert. Die Seile haben durch den Vorfall keinen Schaden genommen. Nichtsdestotrotz werde das Malheur ein Nachspiel haben: «Es ist ein absolutes No-Go, in der Nähe von Lift-Anlagen zu fliegen. Das wird rechtliche Konsequenzen für die beiden haben.»

