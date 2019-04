Grosse Ostereiersuche im Stockalpergarten

Die Walliser Sektion des TCS lud am Sonntag zur Ostereiersuche im Stockalpergarten. Der Touring Club Schweiz punktet nicht nur beim Pannendienst, sondern auch mit der Organisation zahlreicher Gesellschaftsanlässe.

«Der heutige Familienevent zeigt, dass wir im TCS als grosse Clubfamilie funktionieren“, wird das Vorstandsmitglied Simon Fluri in einem Medienkommuniké zitiert. Und weiter: «Das Ostereiersuchen ist für unsere Mitglieder kostenlos und stellt den Auftakt für unser attraktives Jahresprogramm mit unzähligen Aktivitäten, Mitgliedervorteilen und Rabatten dar.»

Der TCS organisiert nicht nur den nach eigenen Aussagen besten Pannendienst der Schweiz sowie zahlreiche attraktive Versicherungsleistungen und Kursangebote, die Walliser Sektion bietet ihren Mitgliedern über das ganze Jahr zahlreiche Familienausflüge und Events. «Natürlich ist es beruhigend zu wissen, dass der TCS im Pannenfall da ist; unsere Mitgliedschaft lohnt sich jedoch auch für die vielen gesellschaftlichen Anlässe, welche den Austausch mit den 70'000 Walliser Clubmitgliedern ermöglichen», ist Fluri überzeugt.

Der TCS-Osterevent im pittoresken Stockalpergarten habe sich am Sonntag erneut eines grossen Zulaufes erfreut. Weit über 100 Kinder gingen mit einem Schokoladehasen nachhause. Anschliessend an die Ostereiersuche hatten die Kinder die Gelegenheit, mit dem TCS-Osterhasen ein Selfie zu machen und auch eine eigene Osterdekoration zu basteln; diese Aktivität wurde in Zusammenarbeit mit der Migrosclubschule Oberwallis angeboten.

pd/mas

22. April 2019, 09:24

