Themenwanderung mit Aussicht auf die Rottenkorrektion

Die Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr führte am Samstag ihre achte Themenwanderung durch. Diese führte von Eggerberg nach Ausserberg. Foto: zvg

Am Samstag führte die Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr ihre achte Themenwanderung durch. Dabei liessen sich die Teilnehmenden über die dritte Rottenkorrektion informieren.

Die Oberwalliser Gruppe Umwelt und Verkehr konnte bei ihrer achten Themenwanderung am Samstag 35 Mitglieder begrüssen. Das schreibt sie in einer Mitteilung. Die diesjährige Wanderung führte auf der Südrampe von Eggerberg nach Ausserberg. Mit guter Aussicht auf den Rotten liessen sich die Teilnehmenden von Rudolf Pesch, dem Adjunkten des kantonalen Amts für Rhonewasserbau, über das Jahrhundertbauwerk der dritten Rottenkorrektion informieren. Der Wasserbauspezialist brachte die Notwendigkeit und auch die technischen Details des wichtigen Hochwasserschutzprojekts näher. Die Themenwanderung fand in Ausserberg bei einer Cholera ihren Abschluss.

pd/bn

22. September 2019, 08:47

Artikel teilen