Thomas Oggier neuer Präsident des St. Merezvereins

Nach 15-jähriger Tätigkeit wurde Philipp Matthias Bregy als Präsident des St. Merezvereins verabschiedet. Seine Nachfolge übernimmt Thomas Oggier.

Die Generalversammlung des St. Merezverein Naters stand im Zeichen der Wahlen. Auf Ende des dreijährigen Turnus wurde anstelle von Wehrmann Ralph Schmidt neu wiederum ein Gardist zum Tageskommandanten gewählt. Die nächsten drei Jahren wird der in Österreich wohnhafte Franziskus Karlen das Kommando führen. Franziskus Karlen hat während 20 Jahren als 15 Jahre in der Schweizer Garde gedient. Nach fast 20 Jahren im Vorstand, davon 15 als Präsident, hat Philipp Matthias Bregy seine Demission eingereicht. "Wir haben junge, engagierte Mitglieder, die den Verein in ausgezeichneter Art und Weise weiterführen werden", so Bregy gemäss Mitteilung. Der Nationalrat und Natischer Gemeinderat freut sich aber darauf, zukünftig als einfaches Mitglied zur Ehre Gottes aufzuziehen.

Im Übrigen konnte der St. Merezverein auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Neben den traditionellen Auftritten an Fronleichnam und St. Merez, nahm eine Fahnendelegation auch an der letztjährigen Eröffnung der "Foire du Valais" in Martinach und an der Uniform-Einweihung der MG Belalp im Rahmen des 26. Kantonalen Musikfest teil. In seiner Ansprache erinnerte der abtretende Präsident Philipp Matthias Bregy daran, dass in Zeiten von Facebook, Twitter und Instagram der persönliche Kontakt wieder mehr zähle. "Mit dem Aufziehen am Herrgotts- und Sankt-Merz-Tag leben wir unsere Werte real nicht digital." Thomas Oggier stimmte zu und werde die Arbeit seines Vorgängers weiterführen. "Für mich soll insbesondere die Tradition beibehalten werden, dass Ehrenkompanien anderer Gemeinden an St. Merezverein nach Naters eingeladen werden."

Traditionell wurde in diesem Jahr aufgrund des Kommandowechsels keine Gastsektion eingeladen. Mit der Ehrenkompanie von Staldenried seien aber bereits erste Gespräche geführt worden. "Es wäre schön, wenn wir die Ehrenkompanie aus dem Vispertal im nächsten Jahr bei uns begrüssen dürften", so der neuen Tageskommandant Franziskus Karlen schmunzelnd, wohl seiner Vispertaler-Wurzeln wegen.

pd/zy

22. September 2019, 14:59

Artikel teilen