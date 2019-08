22-jährige Dänin gewinnt Violinwettbewerb Tibor Varga in Sitten

Die 22-jährige Dänin Anna Agafia Egholm hat beim internationalen Violinwettbewerb Tibor Varga in Sitten den ersten Preis geholt. Foto:

Die 22-jährige Dänin Anna Agafia Egholm hat beim internationalen Violinwettbewerb Tibor Varga in Sitten VS den ersten Preis geholt. Er ist mit 20'000 Franken dotiert. Sie lieferte auch die beste Interpretation des Stücks "Ri-tratto" des Komponisten Heinz Holliger ab.

Ein weiterer Däne, Adam Koch (19), gewann den zweiten Preis vor der 24-jährigen Polin Roksana Kwasnikowska, die auf dem dritten Rang landete, wie die Organisatoren des Musikwettbewerbs am Samstagabend mitteilten.

An dem einwöchigen Concours im Walliser Hauptort nahmen insgesamt 94 Geigerinnen und Geiger aus 21 Nationen teil. Nur ein Schweizer war im Rennen. 65 Prozent der Teilnehmer waren Frauen. Die Organisatoren erhielten heuer erstmals Bewerbungen aus Australien und den Philippinen. Die Solisten wurden bei ihrer zweiten Aufführung vom Lausanner Kammerorchester begleitet.

Der Tibor-Varga-Wettbewerb will laut eigenen Angaben junge Talente entdecken und fördern. Benannt ist der Concours nach dem 1921 in Ungarn geborenen Solisten, Dirigenten und Kammermusiker Tibor Varga. Dieser setzte mit seinen Interpretationen der Violinkonzerte von Beethoven, Brahms und Tschaikowsky Massstäbe. Der Musiker mit eigenem Stil und Weltruhm lebte seit 1966 im Wallis. 2004 starb er an seinem Wohnort Grimisuat.

