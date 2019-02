Zwei Bergsteiger am Hörnligrat tödlich abgestürtzt

Die beiden ausländischen Alpinisten stürzten am Hörnligrat rund 600 Meter in die Tiefe. Foto: Walliser Kantonspolizei

Am vergangenen Mittwoch sind zwei Bergsteiger am Hörnligrat oberhalb von Zermatt abgestürzt. Die beiden Alpinisten konnten am Samstag nur noch tot geborgen werden.

Gemäss Mitteilung der Walliser Kantonspolizei wollten die zwei ausländischen Bergsteiger am vergangenen Mittwoch über den Hörnligrat das Matterhorn besteigen. Zwei Tage später wurden die beiden Alpinisten von einem Angehörigen als vermisst gemeldet.

Am Samstagmorgen wurde ein Suchflug mit der Air Zermatt und der Rettungsstation Zermatt organisiert. Die beiden vermissten Bergsteiger sind am Fusse der Ostwand auf dem Furgggletscher entdeckt worden. Sie sind rund 600 Meter abgestürzt und waren nicht angeseilt.

Um die genaue Unfallursache abzuklären wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die beiden Opfer sind formell noch nicht identifiziert.

pd / pan

23. Februar 2019, 17:28

