Am 20. Februar 2019, stürzten zwei Bergsteiger am Hörnligrat, ungefähr 3'700 m ü. M. ab. Sie konnten am 23. Februar 2019 nur noch tot geborgen werden.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, handelt es sich bei den formell identifizierten Opfern um zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 40 und 43 Jahren.

26. Februar 2019, 11:55

